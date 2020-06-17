Mendieta: Ali Sami Yen göz korkutucuydu

Valencia ve Barcelona gibi önemli takımların formasını giyen eski İspanyol milli futbolcu Gaizka Mendieta, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gaizka Mendieta, 2002 yılında Barcelona forması ile Galatasaray'a karşı İstanbul'da 2-0 kazandıkları maçla ilgili olarak, "Ali Sami Yen'deki maç hem çok özel hem de göz korkutucuydu." dedi.

İspanyol yıldız, Galatasaray ile oynadıkları maçı ve atmosferi çok iyi hatırladığını belirtirken, "2002 Dünya Kupası'nın yıldızlarından Hasan Şaş, İstanbul'da Galatasaray ile oynadığınız maç öncesi sakattı ve sadece ikinci yarıda oynayabilmişti. Maçtan önceki basın toplantısında 'Şaş oynamasa iyi olur' yönünde bir açıklamanız vardı. Nasıl bir karşılaşma olmuştu?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ali Sami Yen'deki maç hem çok özel hem de göz korkutucuydu. Ama buna bayılıyorum, bir oyuncu olarak bu tarz şeyleri motivasyona çeviriyorsun. Taraftarlar gözünü ne kadar korkutursa motivasyonun o kadar artıyor. Galatasaray'ın kadrosu muhteşemdi. Maç öncesinde ne söylediğimi tam hatırlamıyorum ama eminim öyle konuşmuşumdur. Çünkü Hasan Şaş gibi çok özel bir oyuncunun öyle yüksek bir form yakalamışken ilk 11'de olmaması bizim için avantajdı. Yine de, bir oyuncu olarak, aynı zamanda hep en iyilere karşı rekabet etmekistersin. Bu yüzden ikinci yarıda da olsa sahaya çıkmasından mutluydum, böylelikle birbirimize karşı oynama şansımız olmuştu. Söylediklerim, onun yokluğunda kazanma şansımızın artmasından dolayıydı.''

''G.SARAY TARAFTARININ ÖNÜNDE OYNAMAK MOTİVE EDİCİYDİ''

Öte yandan Mendieta, Ali Sami Yen'de oynadıkları maçla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

''Ama Türkiye'de oynamayı hep çok sevdim, Galatasaray ile oynadığımız maçta, Ali Sami Yen'deki atmosfer mükemmeldi. Normalde insanların gözü korkar bu durumlarda, sesler, meşaleler ama futbolu sevmemin en büyük nedenleri debunlar. Öyle bir taraftarın önünde oynamak çok motive ediciydi."