Dolar
6.8471
-0.1603%
Euro
7.8256
-0.3171%
Altın
1837.49
1.0781%
Borsa
120481.03
1.0061%
G. Altın
404.662
0.9915%
Bitcoin
64353.95
1.7925%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Menemenspor, Murat Sağlam'ı istedi

    Fenerbahçeli Murat Sağlam'a, TFF 1. Lig'den teklif geldi. Menemenspor'un, genç sağ beki kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 15:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Menemenspor, Murat Sağlam'ı istedi

    Fenerbahçe forması giyen Murat Sağlam’a, TFF 1'inci Lig’den talip çıktı.

    Menemenspor, genç sağ bek için sarı-lacivertli yetkililerle temasa geçti. TRTSPOR'un haberine göre; Fenerbahçe ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.

    Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam ile anlaşmaya varması durumunda transfere nokta koyacak.

    21 yaşındaki Murat Sağlam, sezon başında Wolfsburg’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.

    Menemenspor, Murat Sağlam'ı istedi #1

    Görüş Bildir