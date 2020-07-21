Menemenspor, Murat Sağlam'ı istedi

Fenerbahçeli Murat Sağlam'a, TFF 1. Lig'den teklif geldi. Menemenspor'un, genç sağ beki kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe forması giyen Murat Sağlam’a, TFF 1'inci Lig’den talip çıktı.

Menemenspor, genç sağ bek için sarı-lacivertli yetkililerle temasa geçti. TRTSPOR'un haberine göre; Fenerbahçe ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.

Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam ile anlaşmaya varması durumunda transfere nokta koyacak.

21 yaşındaki Murat Sağlam, sezon başında Wolfsburg’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.