Mergim Berisha’nın eski sevgilisinden alkol itirafı

Fenerbahçe'nin Kosova asıllı Alman santrforu Mergim Berisha'nın eski sevgilisi Vesa Vllasaliu, Berisha hakkında olay itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe'nin geçen sezon transfer ettiği 24 yaşındaki Mergim Berisha, hakkında ilginç bir gelişme yaşandı.

Alman oyuncunun eski sevgilisi Vesa Vllasaliu Twitter hesabından Berisha hakkında türkçe bir yazı paylaştı.

Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı çünkü gerçekler ona ağır geldi. İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdide açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın!" açıklamasını yaptı.





"Maçtan önce alkollü geliyordu"

Bu mesajın üzerine bir Twitter kullanıcısını kendisine sorduğu, "Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun?" sorusuna yanıt veren Vllasaliu, "Bir kadını gece 4'e kadar evde yalnız bırakamamalısınız. Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar!" yanıtını verdi.





Berisha'nın Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe geçen yaz döneminde Mergim Berisha'yı, Avusturya kulübü Salzburg'dan 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler ile 32 maça çıkan Alman oyuncu çıktığı bu mücadelelerde 8 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.