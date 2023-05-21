Mert Günok: Bizim için sezonun son maçı gibiydi Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 yendikleri mücadelenin ardından konuştu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi Belhanda ile öne geçerken konuk ekip cevabı biri penaltıdan Aboubakar'ın iki golü ile Gedson ve Cenk Tosun'un penaltısıyla verdi.

Puanını 74'e yükselten Beşiktaş maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yakaladı.

Bu sezon ilk defa evinde kaybeden Adana Demirspor ise 5 maçlık galibiyet serisini de kaybederek 63 puanla 4. sırada yer aldı.

Mert Günok: Bizim için sezonun son maçı gibiydi.

Maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Mert Günok, "Bugün bizim için sezonun son maçı gibiydi. Adana Demirspor hemen altımızda bizi kovalıyordu. Burada uzun süredir yenilmeyen bir takımı yendik. Sezonun ikinci yarısındaki performansımıza bakınca şampiyon olmalıydık ama rakiplere de bağlıydı. Avrupa kupalarında olmayı garantiledik. Bu bizim için yeterli değil" açıklamasında bulundu.

