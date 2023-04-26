Mert Günok derbide gol yemek istemiyor Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Galatasaray derbisinde kalesini gole kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş formasıyla son haftaların çıkıştaki isimlerinden Mert Günok, maçlardaki performansını idman sahasına da başarılı şekilde aktarıyor.

Tecrübeli file bekçisi, takım çalışmalarındaki yüksek form grafiğiyle de dikkat çekiyor.

19 resmi maçta 7 kez kalesini gole kapattı

Derbi öncesinde hem teknik ekibe hem de takım arkadaşlarına güven veren Mert, zorlu 90 dakikada kalesini gole kapatmayı amaçlıyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maça çıkan Mert Günok, bu maçlarda 7 kez kalesini gole kapatmayı başardı.