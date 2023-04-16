Mert Günok: İlk yarı sıkıcı bir maç oldu Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Süper Lig'in 29. haftasında konuk oldukları Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, "İlk yarı sıkıcı bir maç oldu. 3 puana ihtiyacımız vardı. Trabzon sıkıntılı bir dönemden geçtiği için beklemeyi tercih etti. Orada oyunu açmayı başaramadık. Maç içerisinde bizim adımıza da kopmalar oldu. Bunun nedeni yorulmalar olabilir" şeklinde konuştu.

Başarılı file bekçisi ayrıca, "Bu maçı puan kaybı olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.