Mert Günok: Milli Takım'a her zaman hazırım

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Maç, siyah-beyazlı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ardından Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Mert Günok şunları söyledi:

"Seyir zevki olarak iyi bir maç yoktu ama gol yemeden galip gelmek önemliydi. Devam edeceğiz."

Milli Takım hakkında konuşan Mert, şu değerlendirmede bulundu:

"Stefan Kuntz'un takdiri... Bundan önce de birçok kez Milli Takım'da görev aldım. Geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşadım. Pes etmek lügatımda yok. Kendimden vazgeçmedim. Milli Takım'a her zaman hazırım. Orada yeniden olmak bir onurdur."