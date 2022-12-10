Mert Günok: Sakatlık yaşamazsam 6-7 sene daha oynarım

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, 39-40 yaşına kadar oynamak istediğini sakatlık yaşamazsa 6-7 sene daha oynamak istediğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon başında Giresunspor maçında sakatlanan ve uzun bir aranın ardından Süper Lig'de oynanan Ümraniyespor mücadelesiyle sahalara geri dönen Mert Günok, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu ve gündeme dair soruları yanıtladı.

"Bütün oyuncular yorgun"

Yoğun bir tempoda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Mert Günok, "Yoğun bir şekilde başladık hocamızla. Antrenman metoduna aşınayız Şenol Güneş'e. Her gün çift antrenman yapıyoruz. Bütün oyuncular yorgun. Önemli olan resmi maçlara en iyi şekilde hazırlanmak." dedi.

"Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz"

Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istediklerini söyleyen Mert, "Uzun bir sakatlıktan sonra takıma dahil oldum. İlk kez bu kadar büyük bir sakatlık yaşadım. Benim için de kolay değildi. İlk hazırlık maçımızı galibiyetle kapattık.

Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Dünya Kupası sonrası bana göre asıl zorlu maçlar şimdi başlıyor. Biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası'nda kaleci performansları ön plana çıktı." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde altyapı sorunu var"

Ülkede altyapı sorunu olduğunu dile getiren Mert Günok, "Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Meslektaşım olduğu için isim vermeyeyim. Hepsine başarılar diliyorum. Ülkemizde altyapı sorunu var. Altyapıların imkanları biraz kısıtlı. Ben de bunu gördüm. Saha şartları, yemek ve ulaşım şartı, her oyuncunun maddi anlamda eşit olmaması gibi sıkıntılar var." sözlerini sarf etti.

"Talihsiz bir sakatlık geçirdim ama şu an tekrar elimden geleni yapacağım"

Talihsiz bir sakatlık geçirdiğini ancak elinden geleni yapacağını belirten Mert, "Başakşehir'de de oynadım. Orada bir taraftar desteği yoktu. Beşiktaş'tan ilk teklif geldiğinde camiayı da arkama alıp tekrar Milli Takım'ın vazgeçilmezi olabileceğimi düşünerek geldim. Talihsiz bir sakatlık geçirdim ama şu an tekrar elimden geleni yapacağım.

Oyun içinde birçok değişkenlikler yaşanabiliyor. Maç bir sistemle başlıyor. Önemli olan oyuncuların verdiği tepkidir buna. Ülkemizde çok teknik oyuncular var. Oyuncuların verdiği doğru tepkiler benim için sistemden daha önemli." dedi.

"İnşallah burada uzun yıllar şampiyonlular yaşarız"

Şenol Güneş ile aralarının iyi olduğunu belirten Mert Günok, "Hocamı çok seviyorum. Aramız çok iyi. Bazen bize sinirleniyor. Söylediği şeylerin yapılmasını istiyor. Bazen de yapamıyoruz. Bize kızıyor ama bunu bizim iyiliğimiz için yaptığını biliyorum. Milli Takım'da da beraberdik.

Avrupa şampiyonasının grup aşamasında iyi bir senaryo yazdık ama pandemi çıktı. O şampiyonayı o sene oynayabilseydik çok farklı olabilirdi. Onun istediklerini yapabilirsek iyi. İnşallah burada uzun yıllar şampiyonlular yaşarız." ifadelerini kullandı.

"Sakatlık yaşamazsam 6-7 sene daha oynarım"

Başakşehir'de oynarken Avrupa takımlarının kendisi ile ilgilendiğini söyleyen Mert, "Avrupa'da oynamak her zaman hedefimde vardı. Buna yaklaştığım bir dönem de vardı. Başakşehir'de oynarken pandemiden önce İngiltere'den 1-2 kulüp benimle ilgilenmişti. Üstü kapalı bir görüşme oldu. Sezon sonu için görüşülecekti.

39-40 yaşına kadar oynamak istiyorum ama sakatlık yaşamamak da önemli. Sakatlık yaşamazsam 6-7 sene daha oynarım." ifadelerinde bulundu.

"Taraftarımız futbol bilen bir taraftar"

Taraftarlara şampiyonluk hediye etmek istediklerini söyleyen Mert Günok, "Taraftarımız futbol bilen bir taraftar. Sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla futboldan anlıyor. Bize desteklerini veriyor. İkinci yarı da bize destek vereceklerinden şüphem yok.

İçerideki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. Ben de kendi adıma daha iyi olmak için çalışıyorum. Umarım onlara şampiyonluk hediye edebiliriz." sözlerini sarf etti.