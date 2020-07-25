Mert Günok: Şampiyonluklara ambargo koyabiliriz

Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Mert Günok, turuncu-lacivertli ekibin önümüzdeki sezonlarda alınacak şampiyonluklara ambargo koyacağını söyledi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen milli kaleci Mert Günok, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Uzun süredir bekledikleri şampiyonluğun gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Mert Günok, bu başarının uzun yıllar konuşulacağını ifade ederek, "Bu takım bu şekilde devam ettiği sürece şampiyonluğun her zaman adayı olacaktır. Önümüzdeki sene de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağız. Kulüp bu anlamda güzel adımlar atıyor." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA AMBARGO KOYABİLİRİZ"

Öte yandan UEFA Kupası'nı kazanmayı da düşündüklerini söyleyen başarılı kaleci, "Şimdiden seneyi çok fazla konuşmak istemiyorum, şampiyonluğu ve UEFA Kupası’nı düşünüyoruz ama önümüzde şampiyonluğa senelerce ambargo koyabileceğimiz yıllar var." ifadelerini kullandı.