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    Mert Günok'un dönüş tarihi belli oldu

    Mert Günok'un sahalara dönüşü için gün saydığı öğrenildi. Siyah beyazlıların file bekçisi, Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olacak.
    • 15.09.2022 - 10:25
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    Mert Günok'un dönüş tarihi belli oldu

    Ersin Destanoğlu'nun sözleşme problemi ve Emre Bilgin'in yetersiz performansı nedeniyle herkesin gözü Mert Günok'un dönüşünde.

    Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, milli aranın ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

    Derbiye yetişiyor

    Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası Fenerbahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.

    Mert Günok un dönüş tarihi belli oldu #1


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