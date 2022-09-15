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Mert Günok'un dönüş tarihi belli oldu
Mert Günok'un sahalara dönüşü için gün saydığı öğrenildi. Siyah beyazlıların file bekçisi, Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olacak.
- 15.09.2022 - 10:25
Ersin Destanoğlu'nun sözleşme problemi ve Emre Bilgin'in yetersiz performansı nedeniyle herkesin gözü Mert Günok'un dönüşünde.
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, milli aranın ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor.
Derbiye yetişiyor
Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası Fenerbahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.