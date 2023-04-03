Mert Hakan Yandaş, kameramanın üzerine yürüdü Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, kendisini çeken kameramanın üzerine yürüdü.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 27. haftasında derbi mücadelesinde sahasında ağırladığı Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine karşı 4-2 mağlup oldu.

Mert Hakan Yandaş, sarı kart cezalısı oldu

Maça 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, 37. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Süper Lig'de cezalı duruma düştü. Bu sezon 10 lig maçında forma şansı bulan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4. sarı kartını görürken, bir sonraki müsabaka olan Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak. Mert Hakan, 63. dakikada yerini Diego Rossi'ye bıraktı.

Kameramanın üzerine yürüdü

Sarı lacivertli ekibin 4-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, kendisini yakın plan çeken kameramana kızarak üzerine yürüdü.

Futbolcuyu teknik ekip ve saha görevlileri yatıştırdı.

