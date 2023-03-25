Mert Hakan Yandaş'a yönetimden sert tepki: Bir daha yapma Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Zenit maçında rakibine yaptığı hareketin ardından yönetim tarafından uyarı aldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından spor dünyası tek yürek oldu. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Rus ekibi Zenit, milli arada geliri depremzedelere gönderilecek olan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Oynanan bu mücadele 2-2 sona ermişti. Fenerbahçe’nin gollerini 7. dakikada Mert Hakan Yandaş, 68. dakikada Bora Aydınlık kaydederken Zenit’in gollerini 20. dakikada penaltıdan Malcom ile 42. dakikada Claudinho attı.

Bakaev'in ensesini sıktı

Mert Hakan ise bu karşılaşmada attığı golle beğeni toplasa da saha içinde göstermiş olduğu agresif hareketlerle tepki çekti.

Maçın 51. dakikasında Zenitli futbolcu Zelimkhan Bakaev, saha içerisinde ağlama işareti yaptı. Yapılan bu hareketin ardından Mert Hakan rakibinin ensesini sıktı. İkili arasında yaşanan kavga diğer futbolcuların araya girmesiyle son buldu.

Uyarı geldi

Mücadelenin ardından ise Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus ve yönetimin orta saha oyuncusunu uyardığı kaydedildi.

Bu sezon maçların çoğunda yedek olan Yandaş, kulübede yaptığı itirazlar sonucu 3 sarı kart görmüştü.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)