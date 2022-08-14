Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye güzel haber

Fenerbahçe'de Avusturya kampında sakatlanan ve uzun bir süre takımdan ayrı kalan Mert Hakan Yandaş'ın takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Avusturya kampında adalesinde ağrı hisseden ve kampı yarım bırakarak İstanbul'a dönerek tedavisine başlanan Mert Hakan Yandaş takımdan uzun bir süre ayrı kalmıştı.

Tecrübeli futbolcunun sakatlığını atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.

Pedro ve İrfan takımdan ayrı çalışıyor

Yine takımdan ayrı kalan yeni transferlerden Joao Pedro ile İrfan Can Kahveci'nin özel program dahilinde takım ile aynı seviyeye gelmesi için ayrı çalıştıkları ifade edildi.



