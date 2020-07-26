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    Mert Hakan'dan Sivasspor'a veda mesajı

    Sivasspor'un Göztepe ile oynadığı maçta kırmızı-beyazlı formayla son maçına çıkan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 13:09
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    Mert Hakan'dan Sivasspor'a veda mesajı

    Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, sezon devam ederken sarı-lacivertlilerle anlaşmıştı.

    Dün oynanan Göztepe karşılaşmasında Sivasspor formasıyla son maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından da kırmızı-beyazlı camiaya veda etti.

    Yandaş, "Sivasspor’a sonsuz teşekkürler. Elbet hatalarımız olmuştur ama şehrin değerini ve armanın büyüklüğünü her zaman bilerek yaşadım, haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın" dedi.

    Mert Hakan'dan Sivasspor'a veda mesajı #1

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