Mert Hakan'dan Sivasspor'a veda mesajı

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Sivasspor'un Göztepe ile oynadığı maçta kırmızı-beyazlı formayla son maçına çıkan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, sezon devam ederken sarı-lacivertlilerle anlaşmıştı.

Dün oynanan Göztepe karşılaşmasında Sivasspor formasıyla son maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından da kırmızı-beyazlı camiaya veda etti.

Yandaş, "Sivasspor’a sonsuz teşekkürler. Elbet hatalarımız olmuştur ama şehrin değerini ve armanın büyüklüğünü her zaman bilerek yaşadım, haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın" dedi.