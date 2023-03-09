Mertens'e Çin'den teklif geldi Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e Çin'den çok önemli teklifler geldiği ancak 35 yaşındaki oyuncunun reddettiği öğrenildi.

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in, 1 yıllık opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı da merak ediliyor.

Yıldız futbolcunun, devre arasında Çin'den birçok teklif aldığı ancak sarı-kırmızılı takımda kalmaya devam etmek ve şampiyonluk yaşamak için teklifleri reddettiği öğrenildi.

35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması bekleniyor.

22 maçta 6 gol 3 asist yaptı

Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon parçalı formayla 22 maça çıkan yıldız futbolcu, 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı.