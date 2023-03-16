Mertens'in eşi Galatasaraylıları üzecek! Öyle bir şey istedi ki...

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens ile 1 yıllık anlaşma daha yapılmak isteniyor.
Sarı-kırmızılılarda kalmaya sıcak bakan Belçikalı yıldız için hiç beklenmedik bir istek geldi.
Deneyimli futbolcunun hayat arkadaşı olan Kat Kerkhofs, 35 yaşındaki ismin emekli olmasını istiyor.
22 maç 6 gol 3 asist
Napoli'deki evini özleyen Kerkhofs'un, eşine de bu anlamda baskı yaptığı gelen haberler arasında.
Bu sezon 22 maçta 6 gol 3 asist yapan Mertens, kararını sezon sonunda verecek.