Mertens'in eşinden ayrılık iddialarına yalanlama Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'un Belçikalı yıldıza futbolu bırakması yönünde istekte bulunduğu ifade edilmişti. Kerkhofs, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Süper Lig'de galibiyet rekorları kıran ve liderlik koltuğundan oturan Galatasaray'da sezon başında Napoli'den transfer edilen Dries Mertens'in sezon sonu emekliye ayrılarak Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları basında yer aldı.

Haberleri yalanladı

35 yaşındaki futbolcuya, eşinin futbolu bırakması yönünde talepte bulunduğu öne sürülmüştü. Katrin Kerkhofs, iddialara sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

Yıldız oyuncunun eşi, böyle bir durumun olmadığı ve haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'e verilen arada sakatlık yaşayan Mertens, Kasımpaşa maçını kaçırmıştı. Tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan Belçikalı futbolcu, 6 gol ve 3 asistle mücadele etti.