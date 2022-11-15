Mertens'ten Galatasaray taraftarına mesaj

Dries Mertens, Dünya Kupası öncesi Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

Galatasaraylı Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.

"Daha iyi karşılama dileyemezdim"

Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."