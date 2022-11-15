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Mertens'ten Galatasaray taraftarına mesaj
Dries Mertens, Dünya Kupası öncesi Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.
- 15.11.2022 - 09:07
Galatasaraylı Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.
"Daha iyi karşılama dileyemezdim"
Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."