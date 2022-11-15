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    Mertens'ten Galatasaray taraftarına mesaj

    Dries Mertens, Dünya Kupası öncesi Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.
    • 15.11.2022 - 09:07
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    Mertens'ten Galatasaray taraftarına mesaj

    Galatasaraylı Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı.

    "Daha iyi karşılama dileyemezdim"

    Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."

    Mertens ten Galatasaray taraftarına mesaj #1


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