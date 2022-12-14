Napoli'den ayrıldıktan sonra Juventus'un transfer teklifinde bulunduğunu belirten Dries Mertens, Galatasaray'ı seçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belçika'nın turnuvaya erken veda etmesinin üzüntüsünü yaşadığı belirten Mertens, "Dünya Kupası kolay değildi. Kolay bir grupta değildik. Gruptaki iki takım şu an yarı final oynuyor. Geri dönmüş olmaktan da çok mutluyum. Biz Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi. Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için de çok mutluyum." dedi.

Mertens'ten transfer itirafı VİDEO



"Juventus teklif yaptı"

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır. Juventus'tan bir teklif oldu fakat Napoli'den sonra Juventus'a gitmek olmazdı. Buraya gelmem de Dursun Başkan, Erden Timur ve Okan Buruk'un büyük etkisi oldu. 'Seni G.Saray'a getirmek istiyoruz.' diyerek ikna ettiler. Galatasaray'ın projesine başlamak istedim." ifadelerini kullandı.