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    MESSİ SAHAYA ÇIKIYOR! 2022 Dünya Kupası'nda günün maç programı!

    2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte bugünün maç programı..
    • 22.11.2022 - 11:48
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    MESSİ SAHAYA ÇIKIYOR! 2022 Dünya Kupası'nda günün maç programı!

    2022 Katar Dünya Kupası'nda 3. gün heyacanı yaşanıyor. Bugün oynanacak mücadeleler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

    Dünya Kupası'nda bugün birbirinden keyifli maçlar oynanacak. Günün en çok merak edilen maçında Lionel Messi'li Arjantin Suudi Arabista ile karşı karşıya gelecek.

    Tüm dünya Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası performansını merak ediyor. Büyük umutlarla Katar'a giden Arjantin'in bu kupada nasıl bir performans göstereceği büyük merak konusu oldu.

    Dünya Kupası'nda bugün C ve D grubunda toplam 4 maç oynanacak. İşte bugünün maç programı..

    22 Kasım Salı Dünya Kupası maç programı

    13:00 Arjantin - Suudi Arabistan - TRT 1

    16:00 Danimarka - Tunus - TRT 1

    19:00 Meksika - Polonya - TRT 1

    22:00 Fransa - Avustralya - TRT Spor


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