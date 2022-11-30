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    MESSİ'NİN KADER MAÇI! Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak Polonya - Arjantin maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..
    • 30.11.2022 - 10:23
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    MESSİ'NİN KADER MAÇI! Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki son maçlara geçildi. 3. maçlar sonrası gruplarından çıkan takımlar ve Dünya Kupası'na veda eden takımlar belli oluyor.

    Bugün oynanacak Polonya - Arjantin maçının sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Messi'nin Dünya Kupası'na devam edip edemeyeceğini belirleyecek maç sosyal medyada gündeme oturdu.

    C grubunda bulunan iki ekibin karşılaşması büyük merak uyandırıyor. Polonya'nın 4 puan ile lider olduğu grupta Arjantin ve Suudi Arabistan 3'er puanda bulunuyor.

    Polonya grupta Meksika ile 0-0 berabere kalıp Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti. Arjantin ise Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olduktan sonra Meksika'yı 2-0 yenmeyi başardı.

    Peki Polonya - Arjantin maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları..

    MESSİ NİN KADER MAÇI! Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Polonya - Arjantin maçı ne zaman oynanacak?

    Polonya - Arjantin maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Stadyum 974'te oynanacak mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Polonya - Arjantin maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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