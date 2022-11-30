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- MESSİ'NİN KADER MAÇI! Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MESSİ'NİN KADER MAÇI! Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 30.11.2022 - 10:23
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki son maçlara geçildi. 3. maçlar sonrası gruplarından çıkan takımlar ve Dünya Kupası'na veda eden takımlar belli oluyor.
Bugün oynanacak Polonya - Arjantin maçının sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Messi'nin Dünya Kupası'na devam edip edemeyeceğini belirleyecek maç sosyal medyada gündeme oturdu.
C grubunda bulunan iki ekibin karşılaşması büyük merak uyandırıyor. Polonya'nın 4 puan ile lider olduğu grupta Arjantin ve Suudi Arabistan 3'er puanda bulunuyor.
Polonya grupta Meksika ile 0-0 berabere kalıp Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti. Arjantin ise Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olduktan sonra Meksika'yı 2-0 yenmeyi başardı.
Peki Polonya - Arjantin maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları..
Polonya - Arjantin maçı ne zaman oynanacak?
Polonya - Arjantin maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Stadyum 974'te oynanacak mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Polonya - Arjantin maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.