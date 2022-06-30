Fenerbahçe'de bir bilmece haline dönen Mesut Özil konusu, herkesin gündeminde yer alıyor. Başkan Ali Koç ile görüşen yıldızın, affedilip edilmediği merak ediliyor.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takıma dahil olan ve büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, kadro dışı kaldı.

İsmail Kartal yönetiminde kadro dışı kalan Özil, geçen süre zarfında Ali Koç ve yönetimi tarafından affedilmedi.

Her fırsatta Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini söyleyen Mesut, Jorge Jesus tarafından kadroya alınmadı.

Ali Koç ile görüşmek isteyen Mesut Özil'in bu istediği dün gerçekleşti ve ikili masaya oturdu.

Ali Koç ile Mesut Özil'in ne konuştuğu detaylı olarak yansımadı. Ancak yıldızın affedilip affedilmediği gündeme geldi.

Bu kapsamda bir bilmece haline dönen sorunla ilgili, "Mesut Özil, affedildi mi?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki,Mesut Özil, affedildi mi? İşte yanıtı...

Mesut Özil, affedildi mi?

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli futbolcu, Başkan Ali Koç'la kulüp binasında buluştu. "Acaba af mı geliyor?" sorusu gündeme taşınırken, gerçek kısa sürede anlaşıldı. 2 yılık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki 10 numara, takımdan ayrılmak istemediğini, kendisine bir şans verilmesi halinde yeniden faydalı olabileceğini yineledi.

Başkan Ali Koç, Mesut'a gündemlerinde A Takıma dönmesi yönünde bir düşünce olmadığını ifade ederken, uygun şartlarda yolların ayrılması teklifini sundu. Ancak taraflar arasında sözleşme feshine dair mutabakat sağlanamadı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, kadronun dışında tutulmaya devam edilecek. Yönetim bu süreçte kendisiyle ilgili çıkış yolu arayacak. Fenerbahçe, ayrılığa yanaşmayan oyuncunun lisansını çıkarmayı düşünmüyor. Mesut Özil, TFF'ye verilecek kadroda yer almayacak. Futbolcunun ayrılığa ikna olması için tüm şartlar zorlanacak.