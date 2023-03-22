Mesut Özil futbolu bıraktı Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan dünya tarihinin en önemli on numaralarından biri olan Mesut Özil son dakika açıklamasıyla hayranlarını üzdü.

"Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim."

Dünya yıldızı oldu

Almanya'da doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi.

Fenerbahçe kariyeri iyi olmadı

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinin son dönemini Türkiye'de geçirme kararı alan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin altında kalmıştı.

Başakşehir'de de umduğunu bulamadı

Sezonun sonlarına doğru istediği süreyi alamayan yıldız isim, transfer sezonunda Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, bu sezon Süper Lig'de 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.

Öte yandan dünyaca ünlü yıldız 1 Dünya Kupası şampiyonluğu, 1 İspanya şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası, 4 İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

693 maç 120 gol 260 asist

Mesut ayrıca kariyerinde çıktığı 693 maçta 120 gol ve 260 asist yaparak benzersiz bir istatistiğin de sahibi oldu.