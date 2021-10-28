Mesut Özil, ilk 11'de istikrar sağlayamadı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Pereira'nın sisteminde bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

Fenerbahçe, yıldız oyuncu Mesut Özil'i büyük umutlarla kadrosuna katmıştı. Ancak geldiği günden beri Özil, bir türlü istikrar sağlayamadı.

Sarı-lacivertlilerde en çok konuşulan isimlerden olan Özil, 3'lü sistemde aradığını bulamadı.

Pereira'nın sisteminde Mesut Özil, 10 numara görevinden ziyade 6 ve 8 numara karışımı bir rol alıyor.

GERÇEK YERİ 10 NUMARA

Ancak ünlü yıldızın kariyerine bakıldığında her zaman gerçek yeri ‘10 numara’ olarak forma giydiğinde başarıyı yakaladı.

Özellikle Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal gibi üst seviye takımlarda hep bu rolde görev aldı.

Jose Mourinho, Joachim Löw ve Arsene Wenger gibi ünlü hocalar da sistemlerinde Mesut Özil için hep özel bir yer ayırdı.

EN ÇOK ASİST YAPAN İSİMDİ

Real Madrid’de La Liga şampiyonluğu kazanırken oyun kurucu bir 10 numara olan tecrübeli oyuncu, Cristiano Ronaldo ve Benzema’ya en çok asist yapan isimdi.

Almanya ile 2014 Dünya Kupası’nı kazanırken 10 numarada kullanıldı. Arsenal’de de Arsene Wenger ile takım liderliğini aldı, 10 numarada serbest görev tanındı.