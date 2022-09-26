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    Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği dünyaya geldi

    Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği dünyaya geldi

    Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe çifti, ikinci bebekleri Ela'yı kucağına aldı. Ünlü çift müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
    • 26.09.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 14:57
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    Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

    Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çiftin, ikinci bebekleri dünyaya geldi.

    "Küçük prensesimiz Ela"

    Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Dünyaya hoş geldin küçük prensesimiz Ela." notunu düştü.

    Ünlü futbolcunun paylaşımı kısa süre içinde beğeni topladı.

    Mesut Özil ve Amine Gülşe nin ikinci bebeği dünyaya geldi #1

    Mesut Özil ve Amine Gülşe nin ikinci bebeği dünyaya geldi #2

    Mesut Özil ve Amine Gülşe nin ikinci bebeği dünyaya geldi #3

    Mesut Özil ve Amine Gülşe nin ikinci bebeği dünyaya geldi #4

    Mesut Özil ve Amine Gülşe nin ikinci bebeği dünyaya geldi #5


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