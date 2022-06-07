Mesut Özil ve Fenerbahçe yönetimi arasında neler oluyor?

Mesut Özil ve Fenerbahçe yönetimi arasında neler oluyor?

Mesut Özil'in affedilip affedilmeyeceğine ilişkin detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, Mesut Özil ve Fenerbahçe yönetimi arasında neler oluyor?

İsmail Kartal yönetimi sırasında kadro dışı kalan Mesut Özil'in geleceği merak konusu olmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söyleyen Özil, taraftara net mesaj verdi.

Ancak yen teknik direktör Jorge Jesus, Mesut Özil ile aynı fikirde değil gibi..

Başarılı teknik adam imza töreninde yaptığı açıklamada, "Futbolda geçmişte başardıklarınız çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip, ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var.

“Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe." dedi.

Bunun üzerine Mesut Özil defterinin tamamen kapandığına dair kulis bilgileri gündeme gelmeye başladı.

Peki, Mesut Özil ve Fenerbahçe yönetimi arasında neler oluyor? İşte detaylar...

Mesut Özil ve Fenerbahçe yönetimi arasında neler oluyor?

GOAL'dan Ethem Sündük'ün haberine göre; Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus'un, Mesut Özil'in kadro dışında kalmaya devam edeceğini açıklamasının ardından yıldız futbolcudan karşı bir hareket geldi.

Mesut Özil, Portekizli teknik direktörün konuşmasından sonra sözleşmesinde yer alan 'Kadro dışı kalsa bile takım ile birlikte çalışır' maddesini yürürlüğe sokacak.

Sarı-lacivertli ekibin eski hocası İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı kalan Mesut Özil, yönetimin de hocaya destek vermesiyle arkadaşlarından ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Ancak, son gelişmelerin ardından takımda oynama isteğinde olan yıldız oyuncu, yönetime ve hocaya rest çekerek sözleşmesindeki madde için harekete geçti.