Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Elhamdülillah Eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini 'Elhamdülillah ve hamdolsun" paylaşımlarıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimini kazandı.

Eski futbolcu Mesut Özil, Ankara'ya giden Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile uçak önünde fotoğraf çektirdi.

Önce "Hamdolsun" sonra "Elhamdülillah"

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Mesut Özil, "Hamdolsun." notunu düştü.

Ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in de bulunduğu bir kare paylaşan Özil, "Elhamdülillah." diyerek beğeni topladı.

Alman basını yakından takip ediyor

Alman basını da bu paylaşımları dikkatli bir şekilde izledi. Bild, geçen hafta yaptığı haberde "Skandal fotoğraftan 5 yıl sonra yine Erdoğan'la fotoğraf paylaştı." ifadeleriyle Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini taraflı bir şekilde okurlarına duyurmuştu.

Geri adım atmadı

Erdoğan paylaşımlarının hemen ardından sosyal medyadaki CHP trolleri tarafından hedef alınan unutulmaz futbolcunun, hiçbir baskıya rağmen paylaşımlarında geri adım atmaması ise dikkat çekti.