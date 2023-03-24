Mesut Özil'den veda sonrası ilk açıklamalar Başakşehir formasıyla futbol kariyerini bitiren Mesut Özil, vedasının ardından ilk kez Marca'ya konuştu. 34 yaşındaki isim, "Teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi bir planım yok" dedi.

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Mesut Özil, 34 yaşında futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı.

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe takımlarında da oynayan Özil, futbolu bırakmasının ardından ilk kez konuştu. Mesut Özil, İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.

"En zevklisi takım olarak kazanmaktı"

114 gol ve 222 asist. Sana daha çok zevk veren hangisiydi?

"Birçok gol ve asistim var. En zevklisi takım olarak kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı parlatmak hoşuma gidiyordu. Sahada asla bencil olmadım. Bana daha çok şut çekmemi söyleyenler oluyordu ancak onları hiç anlayamadım."

"Kariyerimin en önemli anı elbette 2014 Dünya Kupası'nı kazanmaktı"

Kariyerinize baktığınızda gördüğünüz ilk şey nedir?

"Çocukluğumu hatırlıyorum. Bana asla başaramayacağımı, futbol oynamak için çok zayıf olduğumu söylediklerini hatırlıyorum. Ama ben dinlemedim ve kendime odaklandım. Schalke ile ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımda ve ilk Bundesliga maçıma çıktığımda, kendimi aya inmiş gibi hissettim. Daha sonra Real Madrid için oynamak ve Dünya Kupası'nı kazanmak gibi inanılmazdı. Kariyerimin en önemli anı elbette 2014 Dünya Kupası'nı kazanmaktı."

"Başakşehir yönetimiyle bunu konuştuk ve bu kararı aldım"

34 yaşında emekli oluyorsunuz. Neden bu kadar erken?

"Uzunca düşündükten sonra bunun doğru olduğuna karar verdim. Kariyerim boyunca çok fazla sakatlık yaşamadım ve her zaman formdaydım ama son birkaç ay benim için çok ağır ve zor geçti. Artık sahada takımıma istediğim gibi yardımcı olamıyordum. Başakşehir yönetimiyle bunu konuştuk ve bu kararı aldım."

"Teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi bir planım yok"

Şimdi ne yapacaksınız? Gelecek planınız nedir?

"Henüz planlamadım. Şimdilik burada, Türkiye'de aileme odaklanacağım. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımın büyüdüğünü görmek en çok istediğim şey. Onlarla her saniyeden keyif alıyorum. Dürüst olmak gerekirse teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi bir planım yok. 17 yıldır bu işin içindeyim; çok da keyif aldım ancak biraz sakinlik istiyorum."

"En çok gurur duyduğum şey futbol dışında insanlara yardım edebilme imkanımın olmasıydı"

Kariyerinizde en çok neyle gurur duyuyorsunuz?

"Goller, asistler, ve şampiyonluklar değil. En çok gurur duyduğum şey futbol dışında insanlara yardım edebilme imkanımın olmasıydı. Özellikle Afrika ve Güney Amerika'daki yardıma muhtaç insanlara bir şeyler verebilmekti ve buna devam edeceğim. Çocukken annemin bana öğrettiği buydu ve bununla gurur duyuyorum."

"Tercihimi yapmama sebep olan tek kişi Jose Mourinho oldu"

Real Madrid'e transfer sürecin?

"O dönem Werder Bremen'e teklifler vardı. Real Madrid ve Barcelona en ciddi iki kulüptü. Tercihimi yapmama sebep olan tek kişi ise Jose Mourinho oldu. Bana VIP bir tur düzenledi. Kulübün her yerini gezdirdi, planlarını anlattı. Tüylerim diken diken olmuştu. Barcelona ile de görüştüm ancak coşku daha azdı. Guardiola benimle tanışmadı bile. Oysa bu görüşmelerden önce Barcelona'nın tarzını daha çok seviyordum ve orada oynayabileceğimi düşünüyordum. Mourinho, kararımı vermemdeki en önemli faktör oldu."

"Madrid taraftarları gerçekten inanılmaz"

Real Madrid taraftarı sana aşık oldu. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?

"Madrid taraftarları gerçekten inanılmaz. Madrid'den ayrıldıktan 10 yıl sonra bile muhteşem destek ve sevgi görmeye devam ediyorum. Gerçekten inanılmaz. Bence birlikte çok güzel 3 yıl geçirdik. Dürüst olacağım, bu desteğin bu kadar uzun süre devam etmesini beklemiyordum, bu yüzden özellikle Madrid taraftarına teşekkür edebilirim."

"Tüm zamanların en iyi oyuncusu Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo ile çok iyi bir ikiliydiniz. Dünyanın en iyi ikililerinden biri diyebilir miyiz?

"Benim için tüm zamanların en iyi oyuncusu Cristiano Ronaldo. Onunla oynamak çok eğlenceliydi. Hiçbir pası kaçırmayıp hepsini gol yapan biriyle oynamak inanılmazdı."

"Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ne değişmem"

Real Madrid ile sadece Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadın. Ne düşünüyorsun?

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hayallerimden biriydi ama hayatta her zaman her şeye sahip olamazsınız. Ve Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ne değişmem. Madrid ile oynadığım tüm yarı finaller arasında beni en çok yaralayanın Dortmund ile oynadığım yarı final olduğunu söyleyebilirim.

"Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim"

Real Madrid'den ayrılık süreciniz nasıl oldu?

"Ayrılırken çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Havaalanındaki halimi hatırlıyorum da... Uçak hareket edince ağlamaya başlamıştım. Bittiğini o an anladım. Ancak ayrılık vakti gelmişti. Florentino Perez ile menajerim ve babam arasında bir tartışma yaşanmıştı ve gitmezsem oynamam zor görünüyordu. Keşke farklı bir şekilde çözebilseydik."

"Yangını yeniden körüklemek istemiyorum"

Almanya Milli Takımı'nı bıraktınız. Neler yaşandı?

"Yangını yeniden körüklemek istemiyorum. Almanya Futbol Federasyonu ve benim görüşlerimiz farklıydı. Bu yüzden 2018 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bıraktım. Löw ile çok dostane bir görüşme yaptım. Onunla hiçbir zaman kişisel bir sorunum olmadı ve birlikte birçok başarı elde ettik. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra yaşananlardan uzaklaşmaya ihtiyacı vardı."

"Fenerbahçe ve Schalke'de oynamak büyük onurdu"

Kalbinizdeki kulüp hangisi?

"Bunu kişisel olarak yanıtlamam gerekiyor. Almanya'da hep Schalke 04 taraftarı oldum, Türkiye'de ise Fenerbahçe'yi tuttum. Çocukken en sevdiğim iki kulüptü. İkisinde de oynamak büyük onurdu."

En iyi rakibini Lionel Messi olarak gördü

Özil, röportajda kısa soruları şöyle yanıtladı:

En iyi rakip: Messi

En iyi koç: Mourinho

En iyi stat: Bernabeu, Emirates ve Saraçoğlu

En iyi lider: Ramos

En iyi partner: Ronaldo