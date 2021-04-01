Euro
9.6084
-0.62%
Dolar
8.1585
-0.99%
Altın
450.31
-0.45%
Borsa
1.417
1.8%
Bitcoin
483.248
-0.01%
EXEN Coin
20.14
-2.51%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C
    Mesut Özil'in Malatyaspor maçında sahada olması bekleniyor

    Mesut Özil'in Malatyaspor maçında sahada olması bekleniyor

    Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncu Mesut Özil'in tedavisine yoğun şekilde devam edilirken, Yeni Malatyaspor maçına kadar iyileşeceği öngörülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.

    Sahadan sedye ile çıkarılan deneyimli oyuncunun sahalardan en az 6 hafta uzak kalacağı öngörülmüştü.

    MALATYASPOR MAÇINA YETİŞECEK

    Salonda çalışmalara başlayan Mesut, bir süre koltuk değneği kullandı. Sağlık ekibinin sıkı şekilde gözetimde tuttuğu Mesut, 8 Nisan'daki Malatyaspor maçına yetişecek.

    Mesut Özil in Malatyaspor maçında sahada olması bekleniyor #1

    EMRE BELÖZOĞLU RİSKE ATMAYABİLİR

    Malatyaspor maçında oynamak için hazır hale gelecek olan oyuncu, şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Ancak Emre Belözoğlu, oyuncusunu riske etmek istemeyebilir.

    Mesut Özil in Malatyaspor maçında sahada olması bekleniyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir