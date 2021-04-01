Mesut Özil'in Malatyaspor maçında sahada olması bekleniyor

Mesut Özil'in Malatyaspor maçında sahada olması bekleniyor

Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncu Mesut Özil'in tedavisine yoğun şekilde devam edilirken, Yeni Malatyaspor maçına kadar iyileşeceği öngörülüyor.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.

Sahadan sedye ile çıkarılan deneyimli oyuncunun sahalardan en az 6 hafta uzak kalacağı öngörülmüştü.

MALATYASPOR MAÇINA YETİŞECEK

Salonda çalışmalara başlayan Mesut, bir süre koltuk değneği kullandı. Sağlık ekibinin sıkı şekilde gözetimde tuttuğu Mesut, 8 Nisan'daki Malatyaspor maçına yetişecek.

EMRE BELÖZOĞLU RİSKE ATMAYABİLİR

Malatyaspor maçında oynamak için hazır hale gelecek olan oyuncu, şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Ancak Emre Belözoğlu, oyuncusunu riske etmek istemeyebilir.