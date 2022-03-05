Mesut Özil'in menajeri: Oyuncum çok mutlu

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki geleceği hakkında Lig Radyo'ya konuştu.

Söğüt, Mesut Özil'in inanılmaz mutlu bir dönemden geçtiğinin altını çizerek "Sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak!" dedi.

"BAZI FUTBOLCULAR PARA İÇİN GELİYOR"

Mesut Özil'in tuttuğu takımın formasını giydiğini söyleyen menajer Erkut Söğüt, şöyle devam etti:

"Bir kere aile olarak mutlu. Çünkü baba olma sevinci yaşadı. Türkiye'de yaşama ve Fenerbahçe'de oynama hayali vardı. Bunu gerçekleştirdi. Mesut sadece bir Fenerbahçe oyuncusu değil, aynı zamanda gerçek bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe hayranı bir insan. Bu durum takımdaki her futbolcu için geçerli değil. Tuttuğu takımın formasını giyiyor. Bazı futbolcular para için geliyor."





"FENERBAHÇE ÇOCUKLUK AŞKI"

Sözlerine Özil'in Fenerbahçe sevdasından bahsederek devam eden Söğüt, "Mesut Özil için öncelikli olan şey erken yaşta Fenerbahçe'ye gelmekti. Bunu yaptı. Transfer sürecinde çok daha farklı alternatifleri olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi. Fenerbahçe aşkı, çocukluğunda yaşadığı duygular onun için değerliydi. Tabii ki futbol içerisinde her zaman yaşanabilecek bazı durumlar var. Sakatlıklar veya başka şeyler. Bu tarz durumlarda özellikle Mesut gibi dünyaca ünlü oyuncular hakkında tabi ki birçok spekülasyon yapılabiliyor.





"SAKATLIĞI GEÇTİ"

Hakkında yazılan birçok iddia var. Biz bunlara alıştık artık. Bu tür şeyler Real Madrid'de oynarken oldu, Arsenal'dayken de vardı. Şu an Fenerbahçe'de de oluyor. Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz. Çünkü daha önce de karşılaştık. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece saha içine bakıyor, saha dışında yazılanlarla kendisini meşgul eden bir insan değil. Mesut için en önemli şey futbol oynamak. Sadece oynamak istiyor. Her futbolcu oynamak ister. Elbette sakatlık süreci sonrası oynayacak duruma gelmek kolay olmayabiliyor.

Çok şükür öyle uzun süreli bir sakatlık yaşamadı. Artık hazır ve oynayabilir. Tabi ki artık teknik heyetin doğru zamanla ilgili kararı olacak. Bunlar bizim bilemeyeceğimiz şeyler. Bu konuda bir şey söylemek bize düşmez, yanlış olur." ifadelerini kullandı.

