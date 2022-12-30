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    Mesut Özil'in taziye mesajına tepki gösterildi

    Mesut Özil'in taziye mesajına tepki gösterildi

    Pele'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınlayan Mesut Özil'in, "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak. Mirasınız sonsuza dek yaşayacak" ifadesi tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 12:12
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    Futbol efsanesi Pele, dün hayata gözlerini yumdu.

    Bir süredir kanserle mücadele eden Pele, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

    Pele'nin vefatı sonrası futbol dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

    Tepki topladı

    Bu mesajlardan biri vardı ki oldukça dikkat çekti ve tepkiyle karşılandı.

    Kariyerine Başakşehir'de devam eden Mesut Özil, Pele'ye ilişkin yayınladığı taziye mesajında tepki çeken ifadeler kullandı.

    Mesut Özil in taziye mesajına tepki gösterildi #1

    "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak"

    Mesut Özil, Pele için yaptığı paylaşımda, "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak. Mirasınız sonsuza dek yaşayacak." ifadelerini kullandı.

    Özellikle Özil'in kullandığı 'Cennet FC' ifadesi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisiyle karşılaştı.

    Mesut Özil in taziye mesajına tepki gösterildi #2


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