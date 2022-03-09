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    Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

    Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

    Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı aldı. Tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 15:55
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    Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

    Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya, sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

    Mete Kalkavan hakemliği bıraktı #1

    METE KALKAVAN İSTİFA ETTİ

    Alınan bu kararın ardından, yeni bir gelişme yaşandı. NTV Spor'un haberine; 43 yaşındaki Mete Kalkavan, sezonun kalanında göre yapamayacağı açıklanan 12 kişilik listede olmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

    Mete Kalkavan hakemliği bıraktı #2

    SEZONUN GERİ KALANINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER

    • Yaşar Kemal Uğurlu
    • Halil Umut Meler
    • Atilla Karaoğlan
    • Arda Kardeşler
    • Erkan Özdamar
    • Ümit Öztürk
    • Ali Şansalan
    • Sarper Barış Saka
    • Zorbay Küçük
    • Yasin Kol
    • Volkan Bayarslan
    • Kadir Sağlam
    • Mustafa Kürşad Filiz
    • Çağdaş Altay
    • METE KALKAVAN

    VAR HAKEMLERİ

    1. Özgüç Türkalp
    2. Özgür Yankaya
    3. Emre Malok
    4. Erkan Engin

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