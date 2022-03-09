Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı aldı. Tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya, sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

METE KALKAVAN İSTİFA ETTİ

Alınan bu kararın ardından, yeni bir gelişme yaşandı. NTV Spor'un haberine; 43 yaşındaki Mete Kalkavan, sezonun kalanında göre yapamayacağı açıklanan 12 kişilik listede olmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

SEZONUN GERİ KALANINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

METE KALKAVAN

VAR HAKEMLERİ