Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme Galatasaray'ın iki numarası Metin Öztürk, son dönemde artan gerilimi tırmandıracak sözler söyledi. Öztürk, "Herkes kendi önünü temizlesin, Galatasaray tertemiz" sözleriyle de dikkat çekti.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımıyla yakınlığıyla bilinen Ajans 1905'e açıklamalarda bulundu.

Okan Hoca'ya övgüler yağdıran Galatasaray'ın iki numarası şunları söyledi:

"Geçen sezon aynı bütçeyle 13. olundu"

"Okan Hoca, Dursun Başkan ve Erden Bey, inanılmaz bir ortam yarattılar. Futbolun çehresi değişti. Geçen sene 13. olan, aynı bütçeye sahip, aynı taraftara sahip takım, bugün bambaşka bir hale geldi. Buradaki aslan payı Dursun Başkan'da, Okan Hoca'da ve Erden Timur'da."

"Bizim itici gücümüz taraftar"

"Biz de yönetim olarak onları destekliyoruz. En büyük alkışı hak edenlerden birisi de taraftar. Gerçekten inanılmazlar. Bizim itici gücümüz. Taraftarlarımızı takdir etmemiz lazım. Her koşulda takımla beraberler."

"Dursun Başkan neyi takdir ederse altına imza atacaktık"

"Benim rolüm olduğunu söylemek doğru olmaz. Eşref Bey ve ben, birer başkan adayıydık. Biz gelseydik Okan Hoca'yla çalışacaktık. Okan Hoca, Galatasaray'ın evladı. Dursun Başkan neyi takdir etse altına imza atacaktık."

Fenerbahçe'ye büyük şike göndermesi

Metin Öztürk açıklamasının devamında, 2010-2011 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertli rakiplerine göndermede bulundu. O sezon ikinci sırada yer alan Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini örnek gösteren Öztürk, "Tapeler yalanlanmıyor, illegal dinlendi deniyor." dedi.

"UEFA'nın sitesine girdiğinizde o gün o kupayı alan, takım katılmamış. Bu tapelere yok denmiyor, illegal deniyor. Söylemezseniz legali ve illegali olmaz. Galatasaray, tertemizdir. Galatasaray bir yerlerde konuşuluyorsa bu Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor."

"Galatasaray tertemiz"