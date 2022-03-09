MHK: Hakem kararını gençleştirme için aldık

Dün 12 hakemin artık maç yönetmeyeceği açıklanmıştı. MHK'de başkan Ferhat Gündoğdu, bu kararı “Performans, yıpranma ve gençleştirme.” gerekçeleriyle aldıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün, sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun geri kalan haftalarında maç yönetemeyecek.

12 hakemin sezon sonuna dek görev almayacağını açıklamasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk açıklamasını Milliyet'ten Attila Gökçe'ye yaptı.

Gökçe yazısında şu ifadeleri kullandı:

GEREKÇE, PERFORMANS, YIPRANMA VE GENÇLEŞTİRME

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile konuştum. Şok yaratan radikal kararı 'Performans, yıpranma ve gençleştirme' gerekçeleriyle aldıklarını söyledi.

Bir anda işsiz kalanlar için de 'Sözleşmeleri bulunan hakemlere hak ettikleri tazminat da ödenecektir' dedi. Daha fazla konuşamadık. Onu zorlamadım.

"CAMİANIN DIŞINDA TUTMAYACAĞIZ"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Görevden ayrılan arkadaşlarımızı futbolun ve camianın dışında tutmayacağız. Onlarla diyalogumuz ve eğitim konusundaki işbirliğimiz devam edecek' diyor. "