MHK'de Sabri Çelik ile devam kararı

Merkez Hakem Kurulu'nda Sabri Çelik, yeniden başkan seçilerek görevine devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve geldikten kısa bir süre sonra yayın ihalesi gibi kritik konularda adımlar atarken, Merkez Hakem Kurulu’nun başına kimin getirileceği ise büyük merak konusu olmuştu.

TFF yönetimi son günlerde bu konuda yoğun bir çalışma gerçekleştirirken, geçen sezonu MHK Başkanı olarak tamamlayan Sabri Çelik’i bir kez daha başkanlığa getirme kararı alındı. Bu kararın bugün kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Büyük hakem tartışmalarının yaşandığı geçen sezon, Ferhat Gündoğdu’nun istifasının ardından geçici olarak başkanlığa getirilen Sabri Çelik, sezonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak tamamlamıştı. TFF yönetimi de Çelik’in görevine devam etmesi konusunda karar aldı.

4. Sabri Çelik dönemi

Atamanın gerçekleşmesinin ardından Sabri Çelik, 4. kez Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak iş başı yapacak. Çelik daha önce 2004-2005, 2019 ve geçen sezon MHK Başkanı olarak görev yapmıştı. Bununla beraber Merkez Hakem Kurulu’nda geçen sezonu tamamlayan bazı isimlerin değişeceği öğrenildi.

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Uzun yıllar 1. Lig’de hakemlik yapan Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin Merkez Hakem Kurulu ile beraber diğer kurulları da bugün resmen kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)

MURAT ILGAZ

AYNUR AYSUN AKAR

BAKİ TUNCAY AKKIN

AHMET İBANOĞLU

AYTEKİN DURMAZ

RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU

İSMAİL KÖSE

BÜLENT GÖKÇÜ

Sabri Çelik kimdir?

Uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yapan 1959 doğumlu Sabri Çelik UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi.

Asıl mesleği öğretmenlik olan Çelik daha önce 2004-2005 ve 2019 yıllarında da MHK başkanlığı yaptı.

Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı.

Çelik, Ferhat Gündoğdu'nun ardından geçen sezonun sonunda geçici süre ile MHK başkanlığı görevini de yürütmüştü.