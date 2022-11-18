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    MHK'den hakemlere ilginç mesaj

    MHK'den hakemlere ilginç mesaj

    Merkez Hakem Komitesi, hakemlere gönderdiği bir mesajla şaşırttı. Süper Lig hakemlerine gönderilen SMS'te, "Teknik direktörlerin yanına giderek elini sıkıp başarılar dileyin" talimatı verildi.
    • 18.11.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:29
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    Süper Lig'de hakemler, her sene olduğu gibi bu sezon da teknik direktörler başta olmak üzere yönetici ve futbolcular tarafından eleştiriliyor.

    Bu sezon şeffaf bir futbol anlayışı isteyen TFF ise hakem otoritesini bozan kararlar almaya devam ediyor.

    MHK den hakemlere ilginç mesaj #1

    "Teknik direktörlerin elini sıkın"

    Bunlardan sonuncusu ise bir SMS aracılığıyla Süper Lig hakemlerine bildirildi.

    Hürriyet'te yer alan habere göre;Merkez Hakem Komitesi (MHK), hakemlere gönderdiği bir mesajda, “Değerli hakemlerimiz; Bugünden itibaren tüm profesyonel maçlarda seremoniden sonra, maçın başlamasından hemen önce, hakem topu eline alacak ve her iki takımın teknik direktörünün yanına giderek elini sıkıp başarılar dileyecek. Bu talimatın uygulanma konusunda hassas ve dikkatli olunmasını rica ederiz. İmza: MHK” ifadelerine yer verdi.

    Hakemlerin, bu mesaj sonrası MHK yönetimine isyan ettiği de gelen haberler arasında. Bazı hakemlerin, sorun yaşadıkları teknik adamların elini sıkmak istediklerinde terslenmesi halinde ne olacağı konusunda MHK'ye sert bir çıkışta bulunduğu öğrenildi.

    Bu uygulamanın, lig maçlarında yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu.

    MHK den hakemlere ilginç mesaj #2


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