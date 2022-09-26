Michy Batshuayi: Derbide gol atmak istiyorum

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacak olan Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi, iddialı konuştu.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sezona iyi başlayan iki takımın da hedefi mutlak galibiyet.

Derbi öncesi Beşiktaş'ın 4 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyeti ile 14 puanı bulunuyor. 1 maçı eksik Fenerbahçe ise 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puanda.

Batshuayi'den Beşiktaş sözleri

Fenerbahçe'nin Chelsea'den bonservisiyle kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, eski takımına karşı çıkacağı derbi maçı öncesi iddialı sözlerde bulundu.

"Yüzde 100 Batshuayi sahada olacak"

Derbide gol atmak istediğini söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş derbisinde yüzde 100 Batshuayi sahada olacak. Derbide gol atmak ve Fenerbahçe’yi galibiyete taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe ile 3 maça çıktı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1'i ilk 11 olmak üzere 3 mücadeleye çıkan Belçikalı futbolcu 1 gol kaydetti.

Öte yandan geçen sezon Süper Lig’de Beşiktaş’ın formasını giyen Michy Batshuayi, 33 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

