Michy Batshuayi: İnsanların dikkat etmesi gerekiyor Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, "Bugün burada olanlar, yaşananlar ve bize gösterilen saygısızlık kabul edilebilir değil. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

ensonhaber.com Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü penaltıdan Michy Batshuayi atarken ev sahibi Riad Bajic ile cevap verdi. Son 3 maçının 2'sinden beraberlikle ayrılan ikinci sıradaki Fenerbahçe puanını 68'e, Giresunspor ise 28'e çıkardı. Batshuayi: İnsanların dikkat etmesi gerekiyor Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Michy Batshuayi, "Bizler açısından üzücü ve beklenmedik bir netice. Bugün burada olanlar, yaşananlar ve bize gösterilen saygısızlık kabul edilebilir değil. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.