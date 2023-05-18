Michy Batshuayi: İyi bir oyun ortaya koyduk Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından konuşan Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, "Teknik, taktik ve mücadele anlamında iyi bir oyun ortaya koyduk. Taraftarlarımız da bugün gerçekten harikaydı" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Batshuayi, Peres ve Valencia atarken bordo-mavililerin tek sayısını ise penaltıdan Trezeguet kaydetti. Puanını 71'e çıkaran Fenerbahçe haftayı lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında 2. sırada tamamladı. Son 7 maçının 6'sından puan kaybıyla ayrılan Trabzonspor ise 48 puanla 8. sırada kaldı. Batshuayi: İyi bir oyun ortaya koyduk Ev sahibini öne geçiren golün sahibi Michy Batshuayi, "Fenerbahçe bugün güçlü yanlarını sahada ortaya koydu. İlk derbi galibiyetimizdi. Özgüvenimizi artırmak açısından önemliydi. Uzun zamandır saha içinde çok daha güçlü oyunlar oynayabilecekken bunu gösterememiştik. Teknik, taktik ve mücadele anlamında iyi bir oyun ortaya koyduk. Taraftarlarımız da bugün gerçekten harikaydı" şeklinde konuştu.