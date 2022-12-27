Michy Batshuayi: İyi bir reaksiyon gösterdik

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldiği mücadelede gol atan Michy Batshuayi maçı değerlendirdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, 4-0 kazanılan Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İyi bir reaksiyon gösterdik"

Son 2 maçta yaşanılan kayıpların ardından reaksiyon göstermek zorunda olduklarını söyleyen Belçikalı oyuncu, "İyi bir reaksiyon gösterdik. Kaybettiğimiz maçlar vardı. Bu reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik, mecburduk. Hem defansif, hem taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Bana göre iyi bir oyun sergiledik." dedi.

"İkisi adına çok mutluyum"

Takımdaki diğer forvetler hakkında konuşan Batshuayi, "Çok mutluyum Joshua King adına. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Güçlü geri döndü. Kalitesini gösterdi. Bugün de gollerini attı. Takım için oldukça yararlı bir durum. Serdar Dursun için de öyle. O da golünü attı. İkisi adına çok mutluyum. Umuyorum ki hep birlikte böyle devam ederiz." diyerek sözlerini noktaladı.