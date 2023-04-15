Michy Batshuayi, Tuzlaspor-Bodrumspor maçında tribünden kardeşini izledi 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Tuzlaspor-Bodrumspor maçında Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi tribünde yer alarak İstanbul ekibinde forma giyen kardeşi Aaron Leya Iseka'yı izledi.

1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Tuzlaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. İstanbul ekibinin ev sahipliğinde Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan maçı konuk takım Bodrumspor 1-0 kazandı.

Bodrumspor, tek golle galip

Ege ekibine galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Kenan Özer kaydetti. Tuzlaspor'da Ömürcan Artan, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu galibiyetle birlikte Bodrumspor, 52 puana ulaştı ve play-off iddiasını sürdürdü. Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı. Gelecek hafta Tuzlaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bodrumspor ise Denizlispor'u konuk edecek.

Batshuayi kardeşini izledi

Öte yandan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, Tuzlaspor'da forma giyen kardeşi Aaron Leya Iseka'yı tribünden takip etti.

Abisi Batshuayi gibi forvet bölgeside oynayan Iseka, bu sezon Tuzlaspor formasıyla 7 maça çıktı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Sevilla maçında sakatlanmıştı

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 16 Mart tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sakatlanmıştı.

O günden bu yana formasından uzak kalan 29 yaşındaki isim, bu sezon sarı-lacivertli formayı 25 maçta giydi. Batshuayi, takımına 15 gol, 1 asistle katkı verdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)