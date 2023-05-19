Michy Batshuayi'den ilginç sosyal medya paylaşımı Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Tüm gün Fener, her gün Fener" yorumunu yaptı.

Süper Lig'de 34. haftanın dev maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederken, hücum oyuncusu Michy Batshuayi de attığı golle karşılaşmaya damgasını vuran isimlerden biri oldu.

Sakatlığını atlatmasının ardından üst üste iki lig maçında önce Giresunspor sonra da Trabzonspor ağlarını sarsan Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

"Tüm gün Fener, her gün Fener"

Sarı-lacivertli santrfor, sosyal medyada gündem olan bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Tüm gün Fener, her gün Fener" yazan Batshuayi, kendine has giyim tarzıyla dikkat çekti.