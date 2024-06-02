Michy Batshuayi'den Mauro Icardi sevincine karşı hamle! Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftarın Mauro Icardi sevinci yapması sonrası 1-0'lık derbi galibiyetine gönderme yaparak poz verdi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Şampiyonluk yarışının kıyasıya yaşandığı bu sezonda ipi Galatasaray önde göğüsledi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde topladığı 102 puanla 24. kez mutlu sona ulaştı.

Sezon içinde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atışması tüm hızıyla devam ediyor.

Batshuayi'den olay karşılık

Sarı-lacivertlilerin bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan golcü futbolcusu, sezonun sona ermesinin ardından soluğu Fas'ta aldı.

Kuzey Afrika ülkesinde tatili sürdüren forvet oyuncusu, hayranlarıyla bir araya geldi.

Belçikalı yıldız, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen kişinin yaptığı Mauro Icardi hareketine ‘1-0’ yaparak karşılık verdi.

Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken binlerce yorum aldı.

Fenerbahçe, 1-0 kazanmıştı

Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan, maç önü ve sonrasında birçok olayın yaşandığı mücadeleyi sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün 71. dakikada attığı golle 1-0 kazanmış ve şampiyonluk şansını son maça taşımıştı.