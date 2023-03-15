Miguel Crespo'nun menajerinden maaş talebi Takımın en az kazanan oyunculardan biri olan Miguel Crespo, menajeri aracılığıyla yönetime haber yolladı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Miguel Crespo, son zamanlardaki düşük formuyla taraftarları şaşırtıyor.

İkili mücadelelerde isteksiz olan deneyimli ismin menajeri, sarı-lacivertli yönetimle görüşme gerçekleştirdi.

"En az kazanan oyuncu Crespo, bunu düzeltin"

Yıllık 500 bin euro kazanan oyuncusunun 2024 yılında bitecek kontratının uzatılması gerektiğini savunan Domingos Lopes, yönetimle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı.

"Crespo'nun sahaya kendisini verebilmesi için 'takımda en az kazanan oyuncu' ifadesinden kurtulması gerekiyor. Mental olarak zor durumda. 1.5 milyon euro gibi bir para talep ediyoruz."

30 maçta 2 gol 4 asist

Bu ifadelerin ardından yönetimin, düşünme aşamasına geçtiği ve oyuncuya zam yapma konusunda olumlu bir tutumda olduğu da gelen haberler arasında.

Crespo, bu sezon 30 maçta 2 gol 4 asistle oynadı.