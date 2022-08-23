Miha Zajc bu sezonki ilk golünü attı

Miha Zajc bu sezonki ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, Adana Demirspor karşısında takımının 3.golünü atarken bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 3.hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçın 47. dakikasında Lincoln'ün pasında topla buluşan Slovenyalı futbolcu Miha Zajc şık bir vuruşla takımının 3.golünü kaydederek bu sezon ilk golünü atmış oldu.

Geçen sezonun yıldızıydı

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve sezonu 9 golle bitiren Sloven oyuncu, bu sezon ilk golünü Adana Demirspor'a attı.

Miha Zajc, maçın 62.dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.