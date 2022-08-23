Petrol
96.77
0.30%
Euro
17.9627
-0.09%
Dolar
18.1182
0.29%
Altın
1.011
0.36%
Borsa
3062
0.00%
Bitcoin
385.427
-1.87%
BTXN Coin
5.50
-2.13%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Miha Zajc bu sezonki ilk golünü attı

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, Adana Demirspor karşısında takımının 3.golünü atarken bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.
    • 23.08.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Miha Zajc bu sezonki ilk golünü attı

    Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 3.hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

    Maçın 47. dakikasında Lincoln'ün pasında topla buluşan Slovenyalı futbolcu Miha Zajc şık bir vuruşla takımının 3.golünü kaydederek bu sezon ilk golünü atmış oldu.

    Miha Zajc bu sezonki ilk golünü attı #1

    Geçen sezonun yıldızıydı

    Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve sezonu 9 golle bitiren Sloven oyuncu, bu sezon ilk golünü Adana Demirspor'a attı.

    Miha Zajc, maçın 62.dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

    Miha Zajc bu sezonki ilk golünü attı #2


    İlginizi Çekebilir

    Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulundu
    Kültür Sanat

    Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulundu

    Kocaeli'de devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir