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    Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifi

    Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifi

    Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sloven orta sahaya 3 yıllık yeni zamlı sözleşme teklif edilecek.
    • 19.08.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 12:09
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    Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal döneminde müthiş bir performans yakalayan ve Crespo ile birlikte orta sahanın bel kemiği olan Miha Zajc, Jorge Jesus döneminde geç de olsa formayı kaptı.

    Özellikle Serie A'dan birçok takımın istediği Sloven futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bunu da dikkate alan Ali Koç ve kurmayları deneyimli oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırarak yeni sözleşme görüşmeleri için adım attı.

    Miha Zajc a yeni sözleşme teklifi #1

    3 yıllık zamlı sözleşme

    Yönetimin Miha Zajc'ın maaşına zam yaparak 3 yıllık nikah tazelemek istediği gelen bilgiler arasında.

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Sloven futbolcu bu sezon da 4 resmi maçta görev yapıp 1 asist yaptı.

    Miha Zajc a yeni sözleşme teklifi #2


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