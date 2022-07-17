Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Miha Zajc, Arda Güler'in yaptığı birkaç hareket sonrası hayranlığını gizleyemedi.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İdman sırasında Arda Güler'in yaptığı mini şov takımın orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın ilgisini çekti.

Zajc hayran kaldı

Fenerbahçe YouTube kanalında ekrana yansıyan Arda Güler maçta deneyeceği çalıma çalışırken arkasında bulunan Zajc'ın hayranlıkla genç futbolcuyu izlemesi dikkat çekti.

Sloven futbolcu yanında bulunan Novak'a 17 yaşındaki orta sahanın yaptığı hareketleri anlatması da bir başka öne çıkan detay oldu.

Miha Zajc'ın Arda Güler hayranlığı VİDEO