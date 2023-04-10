Miha Zajc'tan Fatih Karagümrük'e harika gol

Süper Lig'de 28. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin Sloven oyuncusu Miha Zajc, harika bir gole imza attı.

Uzaklardan harika vurdu

Maçın 51. dakikasında savunmadan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Zajc sağ ayağıyla gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden doksana gitti.

Miha Zajc'tan Fatih Karagümrük'e harika gol

4. golünü attı

İkinci yarının başında Willian Arao yerine oyuna dahil olan 28 yaşındaki futbolcu böylelikle bu sezon formasıyla 4. golünü kaydetti.

Miha Zajc'tan Fatih Karagümrük'e harika gol
Miha Zajc'tan Fatih Karagümrük'e harika gol
Miha Zajc'tan Fatih Karagümrük'e harika gol

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)