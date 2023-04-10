Miha Zajc'tan Fatih Karagümrük'e harika gol Fenerbahçe'nin yetenekli orta sahası Miha Zajc, Fatih Karagümrük maçında şık bir gole imza attı.

Süper Lig'de 28. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin Sloven oyuncusu Miha Zajc, harika bir gole imza attı.

Uzaklardan harika vurdu

Maçın 51. dakikasında savunmadan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Zajc sağ ayağıyla gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden doksana gitti.

4. golünü attı

İkinci yarının başında Willian Arao yerine oyuna dahil olan 28 yaşındaki futbolcu böylelikle bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4. golünü kaydetti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)