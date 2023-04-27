Miha Zajc'tan Fenerbahçe yönetimine: Beşiktaş'ın vaadini siz de verin Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği Miha Zajc, yönetime ilk 11'de oynama şartı sundu.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Sezon sonunda sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc, ilk 11 garantisi verilmesi halinde sözleşme yenileyecek.

Sakatlığını atlatan Sloven oyuncu, Sivasspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli orta saha sözleşme hakkındaki kararını yönetime henüz iletmedi.

"Düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyorum"

28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli yetkililere "Beşiktaş'ın da bana karşı ilgisi var. Sözleşme uzatmak için onların bana verdiği sözü vermenizi, yani düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyorum." dedi.

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 4 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.