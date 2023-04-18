Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'dan sonra bir kötü haberi daha açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Miha Zajc'ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Kulüp resmen duyurdu
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
7 gole katkı sağladı
Sloven oyuncu bu sezon 28 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.